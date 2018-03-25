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Marca: Сами Хедира, скорее всего, не поможет «Ювентусу» в первой игре с «Реалом»

Marca: Хедира, скорее всего, не поможет «Ювентусу» в первой игре с «Реалом»
Eurosport

1 час назад

Еще немного, и Массимилиано Аллегри некого будет выпускать на поле.

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Германии Сами Хедира повредил колено в товарищеском матче против Испании.

После игры Сами успокоил болельщиков, что он почувствовал легкое недомогание, а его замена была мерой предосторожности.

Но вероятность того, что Хедира не сыграет в первом матче с «Реалом», велика. В этом случае немец станет пятой крупной потерей «бьянконери» перед четвертьфиналами Лиги чемпионов, передает Marca.

Массимилиано Аллегри уже не может рассчитывать на Алекса Сандро, Миралема Пьянича и, с большой долей вероятности, Мехди Бенатиа и Джорджо Кьеллини.

  • «Ювентус» примет «Реал» 3 апреля.
  • Ответная встреча пройдет в Мадриде 11 апреля.

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