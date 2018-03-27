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УЕФА ввел четвертую замену и разрешил игрокам выступать за новый клуб в ЛЧ после группового этапа
Возможно, зимних трансферов теперь станет больше.
УЕФА утвердил изменения в регламенте Лиги чемпионов и Лиги Европы. Изменения вступят в силу с сезона-2018/19.
В новом сезоне команды смогут делать четвертую замену в матчах плей-офф, если игра дойдет до дополнительных таймов.
Кроме того, УЕФА снял все ограничения с дозаявки футболистов по завершении групповых турниров. Каждый клуб сможет заявить по три новых игрока с единственным условием – футболист должен иметь право выступать в еврокубках. Ранее новичок не имел права выступать за клуб, если уже был заигран на групповом этапе того же турнира.
- С полным списком изменений в регламенте можно ознакомиться на официальном сайте УЕФА.
- В марте 2018-го ФИФА одобрила использование видеоповторов на ЧМ-2018.
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