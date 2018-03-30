«Реал» выйдет на гостевую игру 30-го тура Ла Лиги с «Лас-Пальмасом» без ведущего футболиста команды Криштиану Роналду.

Тренерский штаб предоставил отдых португальцу, чтобы тот лучше подготовился к четвертьфинальной встрече Лиги чемпионов с «Ювентусом», передает Marca.

23 марта Роналду спас сборную Португалии от поражения в матче с Египтом, забив 2 мяча в дополнительное время (2:1). Спустя 4 дня он оказался бессилен против Голландии (0:3).

«Реал» сыграет с «Ювентусом» 3 апреля в Турине и 11 апреля в Мадриде.

В сезоне-2016/17 «Реал» и «Ювентус» сошлись в финале Лиги чемпионов. Испанцы победили 4:1, Роналду забил 2 мяча.

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