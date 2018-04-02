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Юпп Хайнкес: «Румменигге сказал, что у «Реала» нет шансов подписать Левандовского»

Хайнкес: «Румменигге сказал, что у «Реала» нет шансов подписать Левандовского»
Eurosport

1 час назад

Испанцы закатали губу.

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес заверил, что лучший бомбардир команды Роберт Левандовский не покинет Мюнхен по окончании сезона.

«Карл-Хайнц Румменигге четко дал понял: у «Реала» нет абсолютно ни одного шанса подписать Роберта», – заверил Хайнкес на пресс-конференции.

  • Левандовский забил 35 мячей в 38 матчах сезона-2017/18. Он лидирует среди бомбардиров Бундеслиги.
  • Контракт поляка рассчитан до 2021 года.
  • В марте некоторые медиа поспешили отправить Роберта в «Реал», и Флорентино Пересу пришлось даже оправдываться перед «Баварией».
  • 3 апреля «Бавария» сыграет на выезде с «Севильей» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

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