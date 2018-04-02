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Джанлуиджи Буффон: «Реал» – лучшая команда в мире, никто не может этого отрицать»

Буффон: «Реал» – лучшая команда в мире, никто не может этого отрицать»
Eurosport

1 час назад

Комментаторы этой новости оспорят мнение Джиджи.

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заявил, что «Реал» впереди планеты всей, но в четвертьфинале Лиги чемпионов шансы у команд равны.

«Реал» – лучшая команда в мире с небольшим отрывом. Кто-то в этом сомневается?

Три победы в Лиге чемпионов за четыре сезона говорят сами за себя. Они номер один, и никто не может этого отрицать.

Непобедим ли «Реал» в Лиге чемпионов? Нет, непобедимых команд не бывает. Победить мадридцев сложно. Они фавориты, но шансы 50 на 50.

У нас есть амбиции. Есть история, а есть настоящее. «Ювентус» – тоже великая команда, которая знает, как завоевывать титулы», – сказал Буффон в интервью Marca.

  • 3 апреля «Ювентус» примет «Реал» в Турине. Ответная игра пройдет в Мадриде 11 апреля.
  • В июне 2017 года эти команды сошлись в финале Лиги чемпионов. Победа досталась «Реалу» – 4:1.

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