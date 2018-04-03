«Ювентус» – «Реал»: перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов

«Реал» и «Юве» наверняка рассчитывали как минимум повторить прошлогодний путь, но кто-то сойдет уже в четвертьфинале. И четкого фаворита в паре нет: проблемы есть и у Мадрида, и у Турина. У тренеров практически не осталось забот в чемпионате, так что весь синтол можно использовать в Европе.

Абсолютно точно все решится в ответной игре: и «Юве», и «Реал» редко лажают дома. Кто сыграет на своем поле успешнее, тот и пройдет в полуфинал. Первый шаг за итальянцами.

Кто посмотрит матч по ТВ

У Аллегри практически нет проблем с травмированными: в лазарете только Бернардески. Поправились и рвутся в бой Манджукич и Сандро, но их участие под вопросом и на усмотрение тренера.

А вот с дисквалификациями у Турина все туго: игру пропустят Бенатиа и Пьянич. На пресс-конференции Аллегри отметил, что Мехди заменит или Ругани, или Бардзальи, а боснийца – кто-то из пары Маркизио/Бентанкур.

У Зизу вообще нет проблем, потому что в больничке только Начо. Других травмированных или дисквалифицированных у француза нет.

Форма

«Юве» сейчас какой-то несокрушимый: в последний раз Аллегри расстраивался в ноябре прошлого года. За это время туринцы провели 25 матчей без поражений, где пропустили всего пять банок (три от «Тоттенхэма», по одной от «Милана» и «Вероны»). В чемпионате Италии «Юве», кажется, почти убил интригу: четыре очка от «Наполи» и очная игра в Турине. Можно бросить силы на ЛЧ.

«Реал» тоже может думать только о Европе: «Барсу» уже не догнать, а второе, третье или четвертое место в Испании – это уже не так важно. Тем более, что форму Зизу подправил. В последних 11 матчах «Мадрид» уступил только «Эспаньолу», остальные матчи столичный клуб выиграл.

Кто что сказал

Массимилиано Аллегри, главный тренер «Ювентуса»: «Мы сыграем против фаворитов Лиги чемпионов. Победа над ними будет огромным достижением. Для нас это настоящий гала-вечер, а наши болельщики должны гордиться командой, дважды за последние три года игравшей в финале турнира.

Я смотрел финал в Кардиффе несколько раз. По сравнению с прошлым сезоном мы стали лучше справляться с трудными периодами в матчах». (официальный сайт УЕФА)

Зинедин Зидан, главный тренер «Реала»: «Это важный матч для обеих команд. Мы приехали, чтобы показать хорошую игру, но финал в Кардиффе уже никак не касается ближайшей встречи. Мы о нем вообще не думаем.

Считаю, у «Ювентуса» и «Реала» схожий менталитет. Я понял это еще по ходу игровой карьеры, ведь выступал за обе команды. «Ювентус» очень сильно играет уже многие годы. Это очень сбалансированная команда».

Лицом к лицу

«Юве» и «Реал» рубились 19 раз – всегда в Лиге чемпионов. У «Мадрида» 9 побед, у «Юве» – 7. Команды дважды сгоняли ничью и забили по 22 мяча.

За «Реал» Роналду забил во всех матчах против «Юве»: 5 матчей и 7 мячей.

У «Юве» нестабильная статистика в двухраундовых противостояний против испанских клубов: 9 побед и 6 поражений.

В этой ЛЧ «бьянконери» ни разу не проиграли дома. У них 2 победы и 2 ничьи.

Туринцы не проигрывают дома в еврокубках уже 27 матчей (16 побед и 11 ничьих).

«Реал» сыграет в четвертьфинале ЛЧ в 35-й раз – это рекорд турнира.

«Мадрид» проиграл лишь 1 из 12 последних матчей против клубов из Италии. Зато именно «Ювентусу» – в полуфинале ЛЧ-2014/15.

У «Реала» страшная статистика гостевых матчей против итальянских команд: всего 6 побед, 8 ничьих и 18 поражений.

Люди в черном

Встречу обслужат турецкие друзья Джюнейта Чакыра. У 41-летнего рефери пять матчей в этой ЛЧ: он показал 19 желтых карточек, никого не удалил и поставил один пенальти.

«Реал» уже играл в нынешней кампании при турецком арбитре и уступил «Тоттенхэму» (1:3).

В центре внимания

Покажет класс

Оборона – сильнейшее место «Ювентуса» в последних 25 матчах туринцы пропустили каких-то пять мячей. А еще защитники «бьянконери» круто играют на стандартах и забили с угловых/штрафных больше всех в Серии А. «Реал», напротив», пропустил в Испании со стандартов уже 11 мячей – третий с конца показатель Примеры.

Кьеллини – идеальный кандидат на звание хедлайнера. Он остановит дружков Криша и, возможно, сам завалит головой после корнера.

Обделается

Под конец сезона Каземиро растерял форму, а его провалы периодически напрягают даже Зизу. Проблемы в опорной зоне виднелись у «Мадрида» еще в терках с «ПСЖ», но Ди Мария и Кавани смещались на фланг и не пользовались подарками бразильца. Игуаин и Дибала так тупить не будут.

Тем более, что Каземиро регулярно проваливается в столкновениях с Месси, а Дибала – Лео на минималках. Аргентинец выполняет аналогичную роль, что звезда «Барсы», так что у мадридца будут суровые проблемы.

Котировки букмекеров

Даже спецы не определились – явного фаворита матча нет. Если ты уже видел результат во сне, то можешь заработать на этом.

Победа «Ювентуса»: 2,975

Ничья: 3,24

Победа «Реала»: 2,61

Линия на матчи плей-офф ЛЧ

Ориентировочные составы

«Ювентус»

«Реал»

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