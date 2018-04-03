«Под конец тренировки меня рвало от усталости». Как Зидан тащил «Ювентус»

Весной 1995-го «Блэкберн» опередил «Манчестер Юнайтед» на одно очко и выиграл АПЛ. Команде предстояла Лига чемпионов, поэтому скауты клуба мотались по Европе в поисках усиления. Летом на стол главному тренеру Кенни Далглишу прилетели профайлы двух парней из «Бордо» – молодые Кристоф Дюгарри и Зинедин Зидан заинтересовали коуча и получили приглашение на просмотр.

Французы потренировались в Англии несколько дней и отправились домой. Просмотр закончился после вмешательства владельца «Блэкберна» Джека Уокера. Стальной магнат заблокировал трансфер, задав всего один вопрос Далглишу: «Почему ты хочешь подписать Зидана, если у нас уже есть Шервуд?»

Через полгода от Зинедина отказался еще и «Ньюкасл». Агент Барри Силкман обратил внимание руководства на перспективного полузащитника, но боссы не разглядели талант: «Они посмотрели игры Зидана и сказали, что он недостаточно хорош для первого дивизиона, который сегодня называется Чемпионшипом. А вот «Ювентус» подписал француза через три месяца».

Зинедин ЗиданImago

Новичок приехал в Турин после блеклого Евро-1996 и обалдел от местных реалий. Дидье Дешам рассказывал ему байки про тренера по физподготовке Джампьеро Вентроне, но Зидан не думал, что все настолько жестоко. Вентроне подкалывал француза из-за отсутствия рельефных грудных мышц и давал адовые нагрузки: «Часто под конец тренировки меня рвало от усталости». Правой рукой фитнес-садиста был Антонио Пинтус – сегодня он помогает Зинедину держать в форме игроков «Реала».

Итальянскую культуру француз познавал на практике. Зизу приехал на первую тренировку в коротких ярких носках, но, выйдя из душа, понял, что так делать нельзя. Носки порезали на полоски и приклеили к шкафчику. Так иностранцу объяснили, что в Италии уважают длинные носки неброских расцветок.

Когда в столовой Зинедин взял нож, чтобы укоротить спагетти, партнеры чуть его не разорвали – Зидан бессовестно покусился на святое и вызвал неконтролируемый смех. На начальном этапе одноклубники не только стебали, но и поддерживали. Например, живший в соседней квартире Ален Бокшич помогал с бытовыми вопросами и привил любовь к абстракционизму: квартира француза быстро наполнилась картинами.

Зинедин ЗиданImago

Игрок матча в Кубке Италии, ассист в Серии А и голевой пас на Бокшича в матче ЛЧ против «МЮ» – дебют получился крутым. Правда, начальная эйфория исчезла так же быстро, как и наступила. Марчелло Липпи отодвигал Зинедина от чужих ворот и заставлял действовать плеймейкера из глубины. В этом амплуа полузащитник играл нестабильно.

Медиа и фанаты почти поверили, что нового Платини не будет, но через несколько месяцев в расположении сборной получил травму Антонио Конте. Это заставило коуча перейти со схемы 4-3-3 на формацию 4-4-2 с ромбом в полузащите. Зидан расположился под форвардами и зажег в матче с «Интером», положив скример – после возвращения Конте Липпи не поменял расстановку.

В ноябре 1996-го «Ювентус» обыграл «Ривер Плейт» в матче за Межконтинентальный кубок. Для Зидана игра стала особенной, но не потому что он выиграл первый международный трофей. В составе соперников выступал уругваец Энцо Франческоли – кумир юности Зинедина, в честь которого он назвал первого сына. Игроки обменялись футболками, а Зизу получил мощный заряд на вторую часть сезона.

Мир понял, что в Турине зажигается новый суперстар весной 1997-го. В ответном полуфинале ЛЧ против «Аякса» Зидан соорудил три ассиста и издевательски закатил в пустые, заставив вратаря Эдвина ван дер Сара и бывшего партнера по «Бордо» Рихарда Витсге врезаться друг в друга. В финале от «бьянконери» ждали победы над «Боруссией», но тренер дортмундцев Оттмар Хитцфельд переиграл Липпи. Швейцарский коуч приклеил к Зидану Пола Ламберта и лишил нападающих «Юве» острых пасов.

В новом сезоне к чемпионам Италии подъехал Эдгар Давидс, и схема изменилась на 4-3-1-2. Трансфер пошел Зидану на пользу. Во-первых, теперь француз с 21-м номером на спине мог спокойно исполнять десятку, не парясь о защите. Во-вторых, Зинедин получил нового друга. В свободное время голландец заезжал за Зизу на машине и искушал его дворовым футболом – если Давидс видел, как пацаны пинают на улице мяч, то сразу же присоединялся.

Зидана начали воспринимать как игрока, который делает результат одним движением. Поэтому, когда у француза не получалось, сразу же лилась критика. После финала Лиги чемпионов-1997/98 медиа старательно приклеивали игроку ярлык неудачника. «Ювентус» слил «Реалу», а француза опять прикрыли – на этот раз постарался приятель из сборной Кристиан Карамбё.

Зинедин Зидан, Кристиан Карамбё, Кларенс ЗеедорфImago

Давидс защищал: «Зидан – особенный игрок. Он создает моменты из воздуха. Не имеет значения, где и как он получает мяч – Зизу выберется из любой игровой ситуации. Его изобретательность и техника невероятны». Француз подтвердил слова одноклубника на домашнем чемпионате мира и забил два гола бразильцам в финале. «Золотой мяч», лучший игрок мира по версии ФИФА и кучи журналов – в конце 1998-го Зидана признали живой легендой.

Абсолютному счастью мешали только результаты «Ювентуса». После 20-го тура Серии А команда шла девятой, и на место Липпи пришел 39-летний Карло Анчелотти. «Бьянконери» пролетали мимо Лиги чемпионов, поэтому появились первые слухи о трансфере главной звезды в мадридский «Реал». «Не знаю когда, но я бы хотел поиграть в Испании. Моя жена оттуда, в Испании живут наши друзья», – Зидан не врал журналистам, но пугал президента «Ювентуса» Джанни Аньелли. «Здесь я бессилен, после рождения двух сыновей там всем заведует жена», – Аньелли сослался на то, что Зизу – каблук, и закрыл тему.

Анчелотти вытащил команду в Кубок УЕФА и вернул лидирующие позиции в Серии А. «Ювентус» до последнего тура боролся с «Лацио» за скудетто, но проиграл при необычных обстоятельствах. В последнем матче чемпионата «Юве» возил «Перуджу», как вдруг обрушился ливень. После первого тайма команды вышли не через 15 минут, а спустя час. Пьерлуиджи Коллина не перенес игру и подарил аутсайдеру шанс: «Перуджа» восстановила силы, забила на четвертой минуте второго тайма и закрылась в штрафной.

Зинедин ЗиданImago

«Ювентус» остался без трофеев, но Зидана все равно восхваляли. В книге «Зинедин Зидан. Золотая лысина Зизу» Джонатан Дью вспоминал: «В начале 2000 года специалисты отметили трансформацию игрока по сравнению с предыдущими сезонами. Статистики подсчитали, что Зизу в ходе матча меньше касался мяча, но у него возросло число полезных пасов и стало вдвое больше дриблинга».

После триумфального Евро-2000 сообщения о трансфере в «Реал» всплывали все чаще, но Зидан успокаивал фанатов: его цель – победа в Лиге чемпионов с «Ювентусом». Иронично, что в сезоне-2000/01 «бьянконери» заняли последнее место в группе с «Депортиво», «Панатинаикосом» и «Гамбургром». Во втором матче с немцами Зинедин психанул и заработал пять матчей дисквалификации: после пинка от Йохена Кинтца француз прописал обидчику бычка.

«Что я могу сказать? Я должен подавать пример молодым. У меня нет никакого права вести себя таким образом по отношению к другим игрокам. Каждый может потерять контроль над собой, но оправданий быть у меня не может», – виновато извинялся Зизу. Примерно в такой же манере он вырубит Марко Матерацци в финале ЧМ-2006.

Очередной сезон без клубных трофеев и мадридская философия «галактикос» спродюсировали самый дорогой трансфер того времени: «Реал» заплатил «Ювентусу» за Зидана 65 миллионов долларов. «Думаю, я выбрал правильное время для перехода, так как нуждался в переменах. Но мне кажется, что я не стою таких денег», – в этих словах весь Зидан. Скромный мастер, которого невозможно не уважать.

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