Лионель Месси пробегает в ЛЧ меньше всех соперников. Хуже только Эрик Байи

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в матчах Лиги чемпионов-2017/18 пробегает в среднем меньше 90 метров за минуту.

По этому показателю Месси – один из худших футболистов турнира, опережая лишь защитника «МЮ» Эрика Байи. При этом у Месси 1,2 гола+ассиста в среднем за 90 минут – он входит в десятку лучших игроков ЛЧ.

Лидирует по среднему пробегу в Лиге чемпионов-2017/18 нападающий Порту Бруну Кошта.

У Месси 6 голов и 2 ассиста в восьми матчах ЛЧ.

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