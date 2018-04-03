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Лионель Месси пробегает в ЛЧ меньше всех соперников. Хуже только Эрик Байи

Месси пробегает в ЛЧ меньше всех соперников. Хуже только Байи
Eurosport

1 час назад

Потрясающая эффективность.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в матчах Лиги чемпионов-2017/18 пробегает в среднем меньше 90 метров за минуту.

По этому показателю Месси – один из худших футболистов турнира, опережая лишь защитника «МЮ» Эрика Байи. При этом у Месси 1,2 гола+ассиста в среднем за 90 минут – он входит в десятку лучших игроков ЛЧ.

  • Лидирует по среднему пробегу в Лиге чемпионов-2017/18 нападающий Порту Бруну Кошта.
  • У Месси 6 голов и 2 ассиста в восьми матчах ЛЧ.

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