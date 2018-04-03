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Массимилиано Аллегри: «После «Ювентуса» я не останусь тренировать в Италии»

Аллегри: «После «Ювентуса» я не останусь тренировать в Италии»
Eurosport

1 час назад

«Арсенал» и «Челси» уже в очереди.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что его следующим местом работы будет команда не из Италии.

«Совершенно точно, что я поеду за границу. Я не буду тренировать в Италии.

Я никогда не был тренером, который фокусируется в первую очередь на тактике. Я действую более инстинктивно. По моему мнению, тренеру стоит основывать свои решения на ощущениях и личном восприятии», – цитирует Аллегри The Telegraph.

  • Аллегри тренирует «Ювентус» с 2014 года, под его руководством туринская команда выиграла три чемпионата Италии подряд.
  • В четвертьфинале Лиги чемпионов «Юве» зарубится с «Реалом», которому Аллегри проиграл в финале прошлого розыгрыша – 1:4.

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