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Форвард «Ман Сити» Серхио Агуэро пропустит матч с «Ливерпулем» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Агуэро пропустит матч с «Ливерпулем»
Eurosport

41 мин. назад

Большая потеря для «горожан».

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро не сыграет в матче против «Ливерпуля» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Агуэро остался в Манчестере. Он не приехал. Он был травмирован в последние две недели», – сказал главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола на предматчевой пресс-конференции.

  • Первая игра между «Ливерпулем» и «Сити» пройдет 4 апреля на «Энфилде», ответная – 10 апреля на «Этихад Стэдиум».
  • Агуэро в ЛЧ-2017/18 забил 4 гола в 6 матчах.

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