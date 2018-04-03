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Игроки «Сити» обожают разыгрывать Силву. Они мешают ему ходить в туалет и разбивают яйца об голову
Португалец мужественно терпит унижения.
Игроки «Манчестер Сити» установили в команде новое правило – раз в несколько дней они придумывают розыгрыш для Бернарду Силвы.
Первыми над португальцем поиздевались Яя Туре и Эдерсон, сбросив полузащитника в бассейн.
В другом случае Бенжамен Менди подвесил обувь Бернарду под потолком.
Последний пранк закончился тем, что Эдерсон и Фернандиньо загнали беднягу в тупик и разбили об его голову яйцо.
- Бернарду Силва провел в АПЛ-2017/18 29 игр, забил 4 мяча и оформил 5 ассистов.
- «Ман Сити» в ближайшем туре АПЛ оформит чемпионство, если в очной встрече переиграет «МЮ».
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