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Игроки «Сити» обожают разыгрывать Силву. Они мешают ему ходить в туалет и разбивают яйца об голову

Игроки «Сити» обожают разыгрывать Силву. Они мешают ему ходить в туалет и разбивают яйца об голову
Eurosport

1 час назадОбновлено 39 мин. назад

Португалец мужественно терпит унижения.

Игроки «Манчестер Сити» установили в команде новое правило – раз в несколько дней они придумывают розыгрыш для Бернарду Силвы.

Первыми над португальцем поиздевались Яя Туре и Эдерсон, сбросив полузащитника в бассейн.

В другом случае Бенжамен Менди подвесил обувь Бернарду под потолком.

Последний пранк закончился тем, что Эдерсон и Фернандиньо загнали беднягу в тупик и разбили об его голову яйцо.

  • Бернарду Силва провел в АПЛ-2017/18 29 игр, забил 4 мяча и оформил 5 ассистов.
  • «Ман Сити» в ближайшем туре АПЛ оформит чемпионство, если в очной встрече переиграет «МЮ».

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