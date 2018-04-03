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Криштиану Роналду забил «Ювентусу» самый быстрый гол за карьеру в ЛЧ

Роналду забил «Ювентусу» самый быстрый гол за карьеру в ЛЧ
Eurosport

33 мин. назадОбновлено 32 мин. назад

Туринцы еще не вышли на поле, а Криш уже положил баночку.

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду открыл счет в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:0 после первого тайма).

На гол португальцу потребовались 2 минуты и 47 секунд – это самый ранний мяч для Криша за время выступлений в ЛЧ.

  • Роналду забивал в каждом матче Лиги чемпионов-2017/18.
  • В финале прошлогоднего розыгрыша против «Ювентуса» (4:1) Криштиану оформил дубль.
  • Ответный матч между «Реалом» и «Юве» пройдет в Мадриде 11 апреля. Поставить на него можно тут.

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