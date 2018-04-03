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Иско одним финтом унизил Дугласа Косту, будто тот пацаненок из твоего двора
Испанец в шикарной форме.
В матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» на выезде играет против «Ювентуса».
В одном из эпизодов полузащитник гостей Иско пробросил мяч между ног Дугласу Косте – так легко, словно обыграл пару стоечек.
- В товарищеском матче между сборными Испании и Аргентины, который проходил 27 марта, Иско оформил хет-трик.
- Счет в игре «Ювентус» – «Реал» открыл Криштиану Роналду.
- Ответный матч между командами пройдет 11 апреля в Мадриде.
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