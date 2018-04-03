«Реал» (Мадрид) разгромил «Ювентус», у Криштиану Роналду 2+1

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» в гостях победил туринский «Ювентус» – 3:0.

Криштиану Роналду забил уже на третьей минуте – Марсело отдал налево свободному Иско, испанец прострелил в центр и нашел лидера «Мадрида» точной передачей.

Роналду забил в 10-м матче Лиги чемпионов подряд и установил рекорд главного еврокубка.

После перерыва Криштиану добавил второй гол. На 64-й минуте после ошибки Кьеллини португалец выкатил под удар Лукасу Васкесу, но Буффон спас «Ювентус». Затем Даниэль Карвахаль подхватил мяч, загрузил его с правого края штрафной, Роналду пробил в падении через себя и попал в угол.

Спустя две минуты после пропущенного мяча Пауло Дибала жестко сфолил на Карвахале, получил вторую желтую и ушел с поля. Марсело сыграл в стенку в штрафной с Роналду на 72-й и закинул третий гол в сетку туринцев.

3:0 – «Реал» разгромил «Ювентус», Роналду сделал дубль и результативную передачу.

Ответный матч пройдет на «Сантьяго Бернабеу» 11 апреля и начнется в 21:45 (мск).

Серхио Рамос получил предупреждение и не сыграет во второй встрече.

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