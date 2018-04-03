Криштиану Роналду – первый игрок, забивший в 10 матчах Лиги чемпионов подряд

Форвард «Реала» Криштиану Роналду открыл счет в игре 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Португалец стал первым игроком в истории турнира, который забивал голы в 10 матчах подряд. Результативная серия португальца началась в финале прошлого розыгрыша ЛЧ, в котором он оформил дубль.

Далее Криштиану забивал как минимум один гол в каждой из игр группового этапа сезона-2017/18, затем – в двух встречах против «ПСЖ», и «Ювентусу».

Количество голов Роналду в истории ЛЧ равно суммарным цифрам Лионеля Месси и Роналдиньо.

Мяч в ворота «Ювентуса» стал самым быстрым в карьере Криша за все время выступлений в ЛЧ.

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