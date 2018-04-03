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Все голы матча «Севилья» – «Бавария», в котором испанцы неистово колотили по своим воротам
«Бавария» и так сильнее, но здесь ей помогли.
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» на выезде победила «Севилью» – 2:1.
Счет в игре открыл Пабло Сарабия: он выиграл борьбу у Хуана Берната и вколотил мяч в сетку. Испанец был уверен, что Сарабия подыграл себе рукой, но арбитры не отреагировали на его жалобы.
Вскоре после гола Сарабии жаловаться пришлось уже «Севилье», но только не на судью, а на собственные недостатки. Рибери покатил мяч вдоль штрафной, а Хесус Навас подкорректировал траекторию и направил его в свои ворота.
Победный гол «Баварии» тоже не обошелся без рикошета: Рибери набросил мяч на Алькантару, чей удар головой зашел в ворота после вмешательства Эскудеро.
- Ответная игра между командами пройдет в Мюнхене 11 апреля.
- В другом четвертьфинальном поединке «Ювентус» разгромно уступил «Реалу» – 0:3.
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