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Фантастический гол Криштиану Роналду бисиклетой, после которого Зидан чуть не стер лысину в порошок
Это. Просто. Офигенно.
Форвард «Реала» Криштиану Роналду оформил дубль в выездном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (3:0).
Первый гол Криш забил уже на третьей минуте после ассиста Иско.
Второй мяч получился удивительно красивым – Криш забил в ворота Буффона бисиклетой. Это даже круче, чем тот самый гол Манджукича.
Реакция Зинедина Зидана оказалась характерной.
Роналду коронный, Марсело похоронный – бразилец издевательски добил Буффона, вторая игра превратилась в формальность.
- Роналду забил в 10 матчах Лиги чемпионов подряд, это рекордный показатель в истории турнира.
- Ответный матч между «Реалом» и «Юве» пройдет в Мадриде 11 апреля. Закидывайте деньги на проход итальянцев тут – вряд ли выиграете, но, если выиграете, то сорвете бешеный банк.
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