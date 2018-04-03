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Фантастический гол Криштиану Роналду бисиклетой, после которого Зидан чуть не стер лысину в порошок

Фантастический гол Роналду бисиклетой, после которого Зидан чуть не стер лысину в порошок
Eurosport

1 час назад

Это. Просто. Офигенно.

Форвард «Реала» Криштиану Роналду оформил дубль в выездном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (3:0).

Первый гол Криш забил уже на третьей минуте после ассиста Иско.

Второй мяч получился удивительно красивым – Криш забил в ворота Буффона бисиклетой. Это даже круче, чем тот самый гол Манджукича.

Реакция Зинедина Зидана оказалась характерной.

Роналду коронный, Марсело похоронный – бразилец издевательски добил Буффона, вторая игра превратилась в формальность.

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