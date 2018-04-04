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Фанаты «Ювентуса» восхитились голасо Роналду и поаплодировали ему стоя. Король ответил поклоном
Криш был действительно очень хорош.
Болельщики «Ювентуса» встретили аплодисментами второй гол Криштиану Роналду в ворота своей команды – настолько блестящим он получился.
В ответ на признание «Ювентус Стэдиум» Роналду по-актерски поклонился.
- Португалец стал первым игроком в истории ЛЧ, забившим в 10 матчах подряд.
- Роналду забил в ворота «Ювентуса» уже 9 мячей – это рекорд Лиги чемпионов по количеству голов одного футболиста в ворота одной команды.
- Ответный матч между «Реалом» и «Юве», который теперь мало что значит, пройдет 11 апреля в Мадриде.
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