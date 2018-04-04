Джанлуиджи Буффон: «Реал» объективно сильнее нас. Я должен поздравить соперника»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал итог матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (0:3).

«Мы увидели, что из себя представляет Роналду. Он игрок выдающегося уровня, его и Месси можно поставить в один ряд с Марадоной и Пеле. И Роналду, и Месси играют чрезвычайно важную роль в победах своих команд и приносят им трофеи.

Я чувствую глубокую печаль, но в то же время я должен сохранять трезвый ум и понимать: «Реал» объективно сильнее нас. Я должен поздравить их», – приводит слова Буффона Bernabeu Digital.

В прошедшей в Турине игре Криштиану Роналду оформил дубль и приплюсовал к нему ассист.

Буффон, вероятно, завершит карьеру по окончании сезона-2017/18.

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