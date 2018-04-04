«Ювентус» сыграл как слюнтяи. «Реал» (Мадрид) готов к третьей ЛЧ подряд

«Ювентус» построил новый стадион при первых признаках возрождения. Туринцы строили арену все то время, пока жонглировали тренерами-неудачниками, и ввели ее в эксплуатацию в 2011-м. Первый матч на ней «бьянконери» провели при Антонио Конте. Новый алленаторе превратил рушащийся великий клуб в кажущегося вечным терминатора Серии А.

За почти семь сезонов у «Юве» не было ни одного крупного поражения на домашнем стадионе. Он был символом обновления и непобедимости. Здесь праздновали шесть скудетто и вполне вероятно, что будут чествовать семикратных триумфаторов чемпионата. Эти трибуны видели Кубки и Суперкубки Италии. На этом газоне убивали «Реал» и «Барселону». И любому игроку туринского клуба должно быть стыдно, что «Реал» просто размазал их именно в такой атмосфере.

На пресс-конференции перед матчем Массимилиано Аллегри храбрился и говорил, что не выдумает специальной тактики под Криштиану Роналду. «Защитники должны сыграть хорошо. Но должен поздравить его за полное изменение стиля в 30 лет. То, что он сделал, непросто», – слез с ответа на вопрос Макс. Он в чем-то прав: невозможно регулировать аномальную реализацию Криштиану. Голевая засуха португальца на старте сезона тоже не связана с хорошей обороной против него – финишинг либо прет, как тестостерон на женских соревнованиях по тяжелой атлетике, либо вяло колеблется на уровне худших времен Владимира Дядюна.

Но игра «Ювентуса» просто потрясла. Зидан выдал ментальный панч уже на уровне составов – ни одного изменения по сравнению с кардиффским финалом Лиги чемпионов. Зизу будто давал Аллегри вторую попытку: обыграй же меня, вот вторая попытка. Так играют с маленькими детьми – когда у них что-то не получается, взрослые возвращают все на исходные позиции и бесконечно дают новые шансы, пока у карапузов не получится хоть что-то. Или так унижал соперников Майкл Джордан – говорил защитнику, как именно его обыграет, и отвечал за базар.

«Ювентус» сыграл не просто слабо, а позорно. Аллегри заявил, что несколько раз пересматривал прошлогодний финал Лиги чемпионов: «По сравнению с тем годом мы прибавили в моментах, когда справляемся со сложными периодами в игре», – сказал тренер на той же понедельничной пресс-конференции. Решительно непонятно, о чем это он: туринцы создали полтора момента за весь матч и мощно прессинговали лишь в начале второго тайма.

Хозяева вышли на игру какими-то взвинченными – Игуаин психовал после каждого касания и неудачного действия, а Дибала вовсе вызвал у арбитра Чакыра вьетнамский синдром прыжком в Карвахаля (Нани, привет). Центр обороны резко постарел лет на 10. Кьеллини с Бардзальи давно проорали в караоке песню «Сектора Газа» про 30 лет, но тут выдали что-то резко клоунское. Андреа потерял сначала концентрацию, потом Роналду на третьей минуте, за ним сразу Варана на угловом. Джорджо порол сильнее: от его жуткого паса прилетела вторая голевая атака, а еще он потерял позицию при третьем мяче «Реала».

«О сегодняшней игре Роналду будут говорить десятилетиями, – заключил Кьеллини в микст-зоне сразу после матча. – До этого дня никогда не слышал, чтобы в Турине фанаты аплодировали футболисту чужой команды. Для меня он лучший игрок в истории». И он прав: гениальный перформанс Криштиану перекрыл ужасные действия «Ювентуса», теперь в памяти останется только тот гол ножницами, а не слабость соперника.

За такой маскировкой не скрыться – «Ювентус» провел худший матч в сезоне, когда было нужнее всего. Можно крошить до крови лица лузеров из Серии А, но с «Реалом» так действовать было просто нельзя. Первое крупное поражение на «Ювентус Стэдиуме» туринцы потерпели по делу и абсолютно безвольно – два удара в створ и ровно ноль опасных кричат об этом. «Мадрид» же только в этой игре запулил три и еще дважды попал в перекладину. Приплюсуйте туда четыре мяча из финала ЛЧ и получите счет 1:7 в двух встречах, которые уместились в 10 месяцев. Те же составы, та же тактика, та же разница мячей – Аллегри просто растоптан и вдавлен в техническую зону.

Единственные красавцы – это фанаты «Юве». Они точно знали, кто тут король, забыли про черно-белые шарфы на шее и дождевики и похлопали Криштиану Роналду. Человеку, который не сдается в тяжелых ситуациях. Хоть кто-то в Турине показывал характер.

«Ювентус» – «Реал» (Мадрид) – 0:3

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