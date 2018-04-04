Погребняк, Дрогба и еще 9 игроков команды-мечты, которая вынесла бы «Баварию»

Марк-Андре Тер Штеген

В 2015 году в полуфинале Лиги Чемпионов «Барселона» дома уверенно раскатала «Баварию» 3:0, поэтому поехала в Мюнхен фактически в статусе финалиста. Но в ответном матче мюнхенцы неумолимо долбили по воротам Тер Штегена, что даже Нойер засомневался в своей номинации на Золотой матч. В этой игре, несмотря на поражение «Барсы» 2:3, Тер Штеген совершил двойной сэйв, ставший лучшим спасением по итогам 2015 года. Так что если бы не Марк, матч со сценарием встречи «Барселона» - «ПСЖ» случился на пару лет раньше.

Дани Алвес

В этом розыгрыше ЛЧ «ПСЖ» всадил в «Баварию» три безответных мяча. Начался расстрел с Дани Алвеса, который на второй минуте поршил Ульрайха. Весь матч Алвес на фланге рвал Алабу, регулярно создавая опасность справа.

Серхио Рамос

В ответном матче 1/2 финала Рамос уничтожил «Баварию» в первом тайме, дважды забив со стандарта. Тогда «Реал» забил еще два, а ворота Наваса остались сухими.

Невен Суботич

В финале Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» играла с «Баварией». На 72-ой минуте Мюллер обвел Вайденфеллера и покатил в пустые, но Суботич совершил невероятное спасение: догнал мяч и выбил его с ленточки. «Бавария» все равно взяла трофей, но Невен разрывал до финального свистка.

Серхио Эскудеро

В сегодняшнем матче Эскудеро возил Киммиха на его фланге, делав одну передачу слева за другой. Одна такая закончилась голом Сарабии в первом тайме. Ничего не дал сделать Мюллеру и под конец съел свежего Роббена.

Рикардо Куарежма

В четвертьфинале ЛЧ Куарежма задушил мюнхенцев в начале матча, отличившись дублем. В итоге «Порту» победил 3:1, а «Бавария» напряглась перед ответной игрой.

Брессан

В том розыгрыше Лиги чемпионов БАТЭ покорил многих, добыв две неожиданные победы дома – над «Ромой» и «Баварией». Белорусы давили мюнхенцев на протяжении всего матча и даже после пропущенного гола не сели в оборону, а продолжили обкладывать штрафную Нойера моментами. Брессан в центре поля раскатывал Густаво и Кросса, а под конец похоронил немцев голом на последних минутах.

Сауль Ньигес

В полуфинале ЛЧ Сауль расправился с четырьмя игроками «Баварии» и закрутил мяч в дальний угол, забив единственный и победный гол в матче. Тогда после матча даже Гвардиола отметил, что Испания обрела новую звезду.

Лео Месси

Даже говорить ничего не надо.

Дидье Дрогба

В финале ЛЧ 2012 года Дрогба понадобился один угловой и один удар в серии пенальти, чтобы игроки «Баварии» рыдали от безысходности. Тогда мюнхенцы имели уйму опасных моментов, но Дрогбе хватило и одного полумомента на последних минутах.

Павел Погребняк

Когда-то Паша был одним из лучших форвардов страны, а «Зенит» лучшей командой Европы. В ответном матче в Питере Погребняк заставил Кана быстрее завершить карьеру, оформив дубльв его ворота. В 2008 «Зенит» разнес «Баварию» 4:0 и вышел в финал Кубка УЕФА.

Состав

«Севилья» 1:2 «Бавария»

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