Алиссон – лучший вратарь сезона. Сегодня он остановит Месси, а летом перейдет в «Реал»

Влияние Месси на испанский сезон идеально подчеркивают реплики Диего Симеоне. После матча с «Барсой» аргентинец сжал описание игры до одного тезиса – гоняй Лео за «Атлетико», на «Камп Ноу» победили бы «индейцы». Реагируя на гениальнейший выход Месси против «Севильи», Симеоне выдал земляку такой же сладкий трибьют: «60 минут без Месси – 0:2. 30 минут с Месси – 2:0. Вы видите, как он воздействует на чемпионат».

Оценить вклад голкипера гораздо сложнее, чем вклад атакующего игрока, но в Серии А с этим уже не заморачиваются: Алиссон Бейкер – это Месси среди вратарей. Громкое сравнение приносит сайтам кликбейт, но если копнуть в продвинутую статистику, можно понять, что логика есть даже в этом – бразилец заслужил всеобщий респект.

К матчам с «Барсой» «Рома» подходит с четвертой обороной Серии А: Алиссон пустил 24 мяча – не самый впечатляющий показатель даже внутри страны. Ситуацию кардинально меняет xG – защита римлян наработала на 32,54 гола, соответственно, Бейкер избавил ее от восьми лишних мячей. Это лучший показатель в Италии и главная причина, почему «Рома» еще не вылетела из борьбы за ЛЧ.

В чемпионатах топ-5 надежнее только четыре вратаря, среди них Облак и Поуп – киперы играют в командах, которые блокируют большую часть ударов. Алиссон гораздо ближе к Тер Штегену и Де Хеа – против грандов создают более привлекательные моменты, соответственно, ценность вратаря только повышается.

Разница между ожидаемыми голами и реальными «Бёрнли» 14,96 «Атлетико» 13,16 «МЮ» 12,11 «Барселона» 10,57 «Рома» 8,54

Пятерка самых везучих команд Европы с точки зрения защиты

«Конечно, его еще слишком рано называть Месси среди вратарей, но Ди Франческо недавно признался мне: Алиссон готов вступить в категорию киперов, в которой уже находятся Нойер и Буффон», – подметил репортер Sky Italia Аугусту Де Бароло.

Чтобы добиться такого статуса, Бейкеру пришлось реально терпеть. В «Интернасьонале» Алиссон не играл до 22 лет – зрелость кипер набивал благодаря конкуренции с Дидой и своим старшим братом Мюриэлем. В дебютном сезоне за «Рому» бразилец вообще ни разу не вышел в Серии А – если бы не уход Шченсного в «Ювентус», Бейкер развернулся бы на все четыре стороны.

В этой связи удивительную веру в Алиссона продемонстрировала сборная: легендарный Таффарел рассмотрел потенциал Бейкера еще в 2015 году и порекомендовал его Дунге. С тех пор Бразилия сменила тренера (команду возглавил Тите), добавила в ростера такого же талантливого Эдерсона, но кипер «Ромы» уверенно идет первым номером и сыграл в 24 матчах из последних 25.

«Я всегда буду уважать карьеру Буффона, но, думаю, Алиссон техничнее его. От него всегда веет уверенностью, он всегда знает, что делает. Еще когда мы работали с ним в «Интернасьонале», мы знали, что он взойдет на вершину. Он обладает всеми качествами, чтобы стать лучшим голкипером в мире», – уверяет Таффарел.

Мощная поддержка протеже основана не только на чуйке. Несмотря на 193 см роста, Алиссон покрывает огромную площадь ворот – кипер четко выбирает позицию, в зависимости от расположения мяча. Бывший вратарь «Ромы» Паоло Конти вообще считает, что Бейкеру не нужны голливудские сейвы – настолько здорово он оценивает ситуацию до удара.

Умение Алиссона прочувствовать момент отмечал еще Дунга. «Он думает как нападающий и знает, что выберет соперник – обводку или удар. Он понимает, как полетит мяч – по земле, по воздуху, с какой силой и в каком направлении», – восхищается тренер.

Благодаря развитому чтению игры Алиссон выбивает показатель в 80% отраженных ударов (естественно, лучший в Серии А). Когда соперник бьет издали, у него нет шансов вообще – Бейкер отшил абсолютно все выстрелы из-за пределов штрафной. Наконец, в 29 матчах за клуб вратарь не совершил ни одной результативной ошибки.

Хладнокровие Алиссона проявляется даже в игре ногами. Бейкер пасует с точностью 79%, а ярче всего у него получаются дальние передачи – больше половины лонгболов доходят до партнера. Тренер вратарей «Ромы» Марко Саворани считает это качество необходимым для топового кипера: «Он так спокоен, как будто играет в парке с друзьями».

Конти не знает, какой ценник «Рома» выставит на свою звезду, но даже сумасшедшие требования не отпугивают «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Реал». Инсайдеры Marca уверены, что покупка Алиссона будет приоритетом для «Мадрида» на лето – вместо того, чтобы гоняться за Де Хеа и Куртуа, легче переманить 25-летнего кипера «Ромы».

Если римляне не выйдут в ЛЧ (по качеству игры команда сильно уступает «Интеру» и «Лацио»), клубу придется продать Бейкера. В таком случае Алиссон сможет сам выбирать из массы предложений и минимум в два раза поднимет гонорар. Крутой ЧМ в России только увеличит узнаваемость – Бразилия едет туда в статусе фаворита.

Краткосрочная цель – завершить убойный сезон в «Роме» и в тепличных условиях пройти краш-тест на «Камп Ноу». Возможно, через год Алиссон выйдет на стадио под типичный для «Реала» свист с трибун.

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