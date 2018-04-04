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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду забил «Ювентусу» в ЛЧ бисиклетой с высоты роста Шакила О'Нила

Роналду забил «Ювентусу» бисиклетой с высоты роста Шакила О'Нила
Eurosport

1 час назад

Парит над всеми смертными.

Форвард «Реала» Криштиану Роналду забил через себя в первом четвертьфинале Лиги чемпионов против «Ювентуса» с высоты 2 метра 23 сантиметра. Огромный Шакил, например, ростом 2,16 м.

Это не первый гол КриРо, который забивается из-под облаков. В 2013 году Роналду забил «МЮ» с высоты 2,93 метра, правда, головой.

  • Дубль Роналду прибил интригу в двухраундовом противостоянии, «Реал» разгромил в гостях туринцев – 3:0.
  • После второго гола болельщики «Юве» устроили Роналду стоячую овацию.

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