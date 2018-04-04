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Роналду забил в четвертьфиналах ЛЧ больше, чем «Ювентус» на этой стадии за всю историю турнира
Криштиану в погоне за шестым «Золотым мячом».
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в первом матче 1/4 финала ЛЧ-2017/18 против «Ювентуса» забил 22-й мяч на стадии четвертьфиналов главного клубного турнира Европы.
Это больше, чем у «Ювентуса» на этой стадии за всю историю турнира.
- «Реал» разгромил «Юве» в гостях со счетом 3:0. Роналду оформил дубль.
- На счету португальца 14 мячей в девяти матчах Лиги чемпионов-2017/18.
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