Роналду забил в четвертьфиналах ЛЧ больше, чем «Ювентус» на этой стадии за всю историю турнира

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в первом матче 1/4 финала ЛЧ-2017/18 против «Ювентуса» забил 22-й мяч на стадии четвертьфиналов главного клубного турнира Европы.

Это больше, чем у «Ювентуса» на этой стадии за всю историю турнира.

«Реал» разгромил «Юве» в гостях со счетом 3:0. Роналду оформил дубль.

На счету португальца 14 мячей в девяти матчах Лиги чемпионов-2017/18.

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