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Роналду забил в четвертьфиналах ЛЧ больше, чем «Ювентус» на этой стадии за всю историю турнира

Роналду забил в четвертьфиналах ЛЧ больше, чем «Ювентус» на этой стадии за всю историю турнира
Eurosport

1 час назад

Криштиану в погоне за шестым «Золотым мячом».

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в первом матче 1/4 финала ЛЧ-2017/18 против «Ювентуса» забил 22-й мяч на стадии четвертьфиналов главного клубного турнира Европы.

Это больше, чем у «Ювентуса» на этой стадии за всю историю турнира.

  • «Реал» разгромил «Юве» в гостях со счетом 3:0. Роналду оформил дубль.
  • На счету португальца 14 мячей в девяти матчах Лиги чемпионов-2017/18.

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