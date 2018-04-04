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Златан Ибрагимович – о бисиклете Роналду: «Неплохой гол, но попробовал бы он так забить с 40 метров»
Швед бросил вызов португальцу.
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович дал короткую рецензию на чудо-гол Криштиану Роналду в ворота «Ювентуса».
«Неплохой гол, но попробовал бы он так забить с 40 метров», – сказал швед.
Ибра знает о чем говорит: в ноябре 2012 года в товарищеском матче с англичанами Златан забил бисиклетой с очень неудобной дистанции.
- Больше споров титанов тут.
- Ибрагимович забивает красиво не только через себя, взять хотя бы гол в лос-анджелесском дерби.
- Но и Роналду есть чем ответить – мало кто забивал бисиклетой с высоты роста Шакила О'Нила.
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