Getty Images

Златан Ибрагимович – о бисиклете Роналду: «Неплохой гол, но попробовал бы он так забить с 40 метров»

Ибрагимович – о бисиклете Роналду: «Неплохой гол, но попробовал бы он так забить с 40 метров»
Eurosport

1 час назадОбновлено 46 мин. назад

Швед бросил вызов португальцу.

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович дал короткую рецензию на чудо-гол Криштиану Роналду в ворота «Ювентуса».

«Неплохой гол, но попробовал бы он так забить с 40 метров», – сказал швед.

Ибра знает о чем говорит: в ноябре 2012 года в товарищеском матче с англичанами Златан забил бисиклетой с очень неудобной дистанции.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Sponsored content
Смотрите сейчас

Видео - «В Англии меня считали стариком, но я чувствую себя молодым». Златан рассказал о первых днях в MLS

03:11
Популярные видео
«Нэшвилл» затолкал спасительную шайбу за 0,3 секунды до сирены, но все испортил рефери
 13 просмотров43 мин
Василевский отразил все 33 броска «Бостона» и стал первой звездой дня в НХЛ
 429 просмотров2 ч
А еще вам может понравиться