«Ливерпуль» – «Манчестер Сити»: перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов

Во вторник противостояние «Ливерпуля» и «Сити» осталось самым интересным в четвертьфиналах. «Реал» неожиданно крупно дернул «Юве», с «Баварией» и «Севильей» все было понятно заранее, аналогичная ситуация с «Ромой» и «Барсой». Скорее всего, англичане не дадут 1/4 финала засохнуть и сохранят интригу на неделю.

«Ливерпуль» и его прессинг – невероятно неудобные соперники для футбола Гвардиолы. Пепа предупредили абсолютно все, но коуч отметил – он не откажется от любимого стиля. Тем интереснее будет в среду вечером.

Кто посмотрит матч по ТВ

У «Сити» таких двое: если с Менди все понятно уже давно, то отсутствие Куна добавило Гвардиоле проблем. У испанца практические не осталось вариантов на острие атаки, а значит Клоппу будет чуточку проще найти антидот.

У немца проблем больше: на больничном по-прежнему Лаллана, Матип, Гомес и Клаван. А еще под вопросом участие Джана, повредившего спину.

Форма

В 15 последних матчах «Сити» потерпел три поражения: от «Базеля» в бесполезной ответке 1/8 финала, от безумно удачливого «Уигана» и как раз от «Ливерпуля». «Горожане» в одной победе от титула в АПЛ, так что все ресурсы будут брошены на устранение Салаха.

«Красные» в десяти последних играх уступили лишь «МЮ». В остальном у Клоппа все ровненько и спокойно: путевка в ЛЧ уплывет только в страшном сне, и даже осталась возможность поспорить с Моуринью за второе место.

Кто что сказал

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»: «Обыграть «Сити» – трудная задача. Но мы хотели пройти как можно дальше, и было понятно, что придется встречаться с сильнейшими командами в мире. Думаю, уверенность «Сити» в своих силах сейчас на удивительно высоком уровне, но и мы в хорошей форме.

Люблю сложные задачи, люблю тяжелую работу. Для тренера это самое интересное – что делать, как подготовить парней наилучшим образом психологически и физически. Нам представилась удивительная возможность, и мы сделаем все, чтобы за нее ухватиться». (официальный сайт УЕФА)

Пеп Гвардиола, главный тренер «Сити»: «Все говорят о том, какую опасность представляет «Ливерпуль». Но ведь так же было бы, если бы нам досталась «Барселона», «Бавария» или «Севилья». В четвертьфинале этого турнира надо быть готовыми к дуэли против лучших клубов мира.

Наш стиль игры идеально подходит для «Ливерпуля». Они блестяще используют свободное пространство на чужой половине поля. Безусловно, мы будем искать противоядие. Но я считаю, что оптимальный способ добиться результата – просто играть в свой футбол, который мы показывали весь сезон».

Лицом к лицу

В рамках еврокубков «Ливерпуль» и «Сити» ранее не встречались.

В АПЛ больше побед у «Ливерпуля»: 87 против 45. Еще 46 раз команды сыграли вничью.

«Красные» добрались до четвертьфинала ЛЧ впервые за 9 лет. «Сити» – второй раз в истории.

«Ливерпуль» выиграл 10 из 13 противостояний в 1/4 финала Кубка/Лиги чемпионов.

Мерсисайдцы провели 6 двухматчевых противостояний с соотечественниками в рамках ЛЧ (3 прохода дальше, 3 вылета).

Ранее в еврокубках «Сити» лишь раз встречался с англичанами. Это случилось в полуфинале Кубка кубков-1970/71. Тогда «горожане» оба матча проиграли «Челси» (0:1, 0:1).

Люди в черном

Встречу обслужит немецкая бригада Феликса Брыха. 42-летний рефери отработал на пяти матчах этой ЛЧ: в них он показал 24 желтых и две красных карточки, не поставив ни одного пенальти.

В текущей кампании «Сити» при Брыхе обыграл «Наполи» (4:2), а «Ливерпуль» сгонял эмоциональную ничью с «Севильей» (3:3).

В центре внимания

Покажет класс

В «Ливерпуле» много крутых героев, но самый мощный – Салах. «Сити» – очень удобная для Мо команда. «Горожане» обороняются очень высоко, а египтянин обожает врываться за спины соперникам. Подобный трюк удастся ему на «Энфилде», он сделает результат.

Обделается

Именно рывки Салаха определят главного неудачника матча. Отаменди точно пару раз упустит Фараона. А еще Эль Генерало неуютно чувствует себя и часто ошибается под прессингом – сильнейшим оружием «Ливерпуля».

Котировки букмекеров

Спецы удивили: несмотря на домашнее поле и отличную статистику в играх с «Сити», «Ливерпуль» не будет фаворитом. Небольшое преимущество букмекеры отдают Пепу. Если уверен, что на «Энфилде» будет красный рок-н-ролл, то деньги выдают тут.

Победа «Ливерпуля»: 2,896

Ничья: 3,6

Победа «Сити»: 2,48

Линия на матчи плей-офф ЛЧ

Ориентировочные составы

«Ливерпуль»

«Сити»

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