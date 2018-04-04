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«Тебе скучно, Криштиану? Отвратительно». Реакция Леброна Джеймса на шедевр Криштиану Роналду в ЛЧ

«Тебе скучно, Криштиану? Отвратительно». Реакция Леброна на шедевр Роналду
Eurosport

29 мин. назад

Королю стало немного жаль туринцев.

Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс отреагировал на гол Криштиану Роналду в инстаграме.

«Тебе скучно, Криштиану? Это уже даже несправедливо. Отвратительно», – саркастически написал Джеймс и добавил смайлы в виде аплодисментов и короны.

  • «Реал» разгромил в гостях «Ювентус» со счетом 3:0 благодаря дублю Роналду.
  • У Криштиану в активе 14 мячей в девяти матчах Лиги чемпионов-2017/18.

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