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«Тебе скучно, Криштиану? Отвратительно». Реакция Леброна Джеймса на шедевр Криштиану Роналду в ЛЧ
Королю стало немного жаль туринцев.
Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс отреагировал на гол Криштиану Роналду в инстаграме.
«Тебе скучно, Криштиану? Это уже даже несправедливо. Отвратительно», – саркастически написал Джеймс и добавил смайлы в виде аплодисментов и короны.
- «Реал» разгромил в гостях «Ювентус» со счетом 3:0 благодаря дублю Роналду.
- У Криштиану в активе 14 мячей в девяти матчах Лиги чемпионов-2017/18.
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