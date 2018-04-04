Неймар не перейдет из «ПСЖ» ни в «Сити», ни в «МЮ». Но может завернуть в Лондон

Самый возбуждающий инсайд этой недели – новые фигуранты в деле Неймара. Оказалось, человека, который поехал в Париж за «Золотым мячом», а получил всего лишь деньги, скандалы и травму, мечтает подписать не только «Реал», но и манчестерские топы. Новостью полыхнул сайт Don Balon, небольшое (2,75 млн визитов в месяц) испанское издание, которое периодически опережает конкурентов (Marca, AS, Sport и так далее) в гонках за молниями.

К сожалению, история с «Юнайтед» и «Сити» выглядит максимально сомнительной. Вернее, откровенно выдуманной. Клики, лайки, цитируемость – ради такого иногда можно плеснуть фейком в лицо читателям, но версия Don Balon разбивается о суровую логику, как дрон «Почты России» – об стену.

Проще всего отслоить «дьяволов» – Неймар так и не примерит красную футболку. По крайней мере, не этим летом. Во-первых, сейчас откровенно стремно идти к Моуринью: это уже не тот мужчина, который вписывался за своих ребят, а тот, который ругает их на пресс-конференциях, ставит на них кресты и с легкостью с ними прощается. Нею нельзя рисковать имиджем после Парижа, иначе его спортивная карьера окончательно превратится в бизнес-проект отца – мастера по бонусам, неустойкам и откатам.

Во-вторых, есть версия, что Жозе безнадежно отстал от эпохи в плане тактики. Неймар должен понимать, что с нынешним Моуром шансов убрать Пепа с трона практически нет – карабкаться к титулу придется несколько лет, как на рубеже десятилетий, когда Особенный подлейшими методами выдавливал «Барсу» с первой строчки Ла Лиги.

В-третьих, перед бразильцем пример Алексиса Санчеса, классической неприжившейся суперзвезды. Учитывая, что Неймар любит себя еще сильнее, чем чилиец, воображение автоматически рисует столовую Каррингтона и двух селебрити, которые сидят за отдельными столами и не понимают, что забыли в этом клубе.

Четвертый минус уже универсален – он подходит и для «Сити», и для «МЮ». Все привыкли, что клубы АПЛ швыряются кэшем, но важно осознавать: эти трансферы – мегарациональны. Серьезно, любая английская сделка финансово разумна на фоне Неймара. Например, позапрошлогодний Поль Погба до сих пор самый дорогой игрок лиги: следовательно, сегодняшний объективный диапазон ценника топ-футболиста – от 50 до 100-110 млн евро.

Взрывы вроде Неймара, которого отпускают то ли за 350, то ли за 400 млн евро, крайне опасны – эти деньги грамотнее проинвестировать не в яркого, но истеричного бразильца, а в пятерку парней на проблемные позиции. Такая стратегия положительно сказывается и на химии команды (никаких прим), и на длине скамейки (куча турниров, нужен жирный ростер), и на бюджете (кого-то всегда можно продать, а вот Неймара по частям не слить). Выгода неочевидна лишь тем, кто до сих пор верит в легенду, что клубы должны приобретать полубогов, потому что те способны отбить любую покупку проданными джерси.

Если бы у Неймара оставалось только два варианта, то он, скорее всего, выбрал бы «Сити» – туда советует идти Месси, там Пеп с почти родной каталонской философией, а еще этот клуб элементарно сильнее всех в Англии по всем параметрам. Меньше давления в первых встречах, больше времени на адаптацию: в целом, комфортно для Нея, если забыть о том, что он не слишком-то нужен этой команде – она в полнейшем порядке и без него. К тому же Гвардиола крайне осторожно относится к бешеным сделкам и не одобряет их – Пеп однозначно предложит руководству иначе потратить сотни миллионов евро, и опять же, будет прав.

Но инсайдерский поток не остановить – Ней слишком хорошо делает трафик. Чтобы не вестись на фейки, надо включать мозги, читать проверенные источники и сопоставлять факты. Допустим, актуальная диаграмма будущего Неймара выглядит так:

75% – останется в Париже еще минимум на сезон, потому что боссы клуба прямо очень-очень-очень сильно не хотят его никуда отпускать и готовы пойти на самые радикальные бонусы, лишь бы осчастливить малыша;

20% – переход в «Реал», потому что Перес помешан на Неймаре, а Зидан теперь точно сохранит должность и виртуозно совместит Криша с бразильцем. Кроме того, у «Мадрида» горы непотраченного кэша, да и сам Ней с детства топит за «бланкос» и явно видит этот вариант приоритетным;

5% – трансфер в «Челси», но при длинном списке условий и допущений. Вот сжатая версия: Абрамович должен спастись от санкций, нанять Луиса Энрике, продать Азара и взять Неймара, чтобы строить вокруг него новую команду. Теоретически возможный сценарий, но бразилец едва ли захочет тратить год на Лигу Европы. С другой стороны, связка «АПЛ плюс ЛЕ» все равно круче, чем «тошнотворная Лига 1 плюс хронический вылет в 1/8 финала ЛЧ».

Так что тут главное, чтобы у Романа Аркадьевича нашлись средства и амбиции на долгожданную процедуру под скромным названием Make Chelsea Great Again.

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