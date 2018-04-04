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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду: «Возможно, это самый красивый гол в моей карьере»

Роналду: «Возможно, это самый красивый гол в моей карьере»
Eurosport

35 мин. назадОбновлено 19 мин. назад

Португалец высоко оценил собственный шедевр.

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду все сделал красиво в матче против «Ювентуса» в Турине.

«Это невероятный гол, возможно, самый красивый в моей карьере. Он надолго останется в памяти.

Я долго пытался исполнить такой удар, и сегодня это получилось. Я очень счастлив. Не ожидал, что забью этот гол. Это был отличный вечер», – цитирует португальца AS.

  • Роналду оформил дубль в матче 1/4 финала ЛЧ против «Юве» (3:0), второй мяч он забил сумасшедшей бисеклетой.
  • На счету португальца 14 мячей в девяти матчах Лиги чемпионов-2017/18.

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