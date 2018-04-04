Getty Images
Mundo Deportivo: Раджа Наингголан не залечил травму и не выйдет против «Барсы» в основе
У лидера римлян проблемы со здоровьем.
Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан не выйдет в стартовом составе на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».
Наингголан получил травму в 27-м туре Серии A, играя против «Болоньи», и покинул поле. Несмотря на это, босс римлян Эусебио ди Франческо включил Раджу в состав, который полетел в Барселону.
Как сообщает Mundo Deportivo, Ди Франческо не будет рисковать бельгийским полузащитником и оставит его в запасе, выпустив в основе Лоренцо Пеллегрини.
- Матч между «Барселоной» и «Ромой» начнется сегодня, 4 апреля, в 21:45 мск.
- Наингголан принял участие во всех 8 играх римлян в ЛЧ-2017/18.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте