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Фанаты «Ливерпуля» забросали автобус «Манчестер Сити» фаерами и банками

Фанаты «Ливерпуля» забросали автобус «Манчестер Сити» фаерами и банками
Eurosport

1 час назад

Пожарище началось еще до матча.

Болельщики «Ливерпуля» агрессивно встретили приезд игроков и штаба «Манчестер Сити» на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

Фанаты «красных» использовали пиротехнику и бросали в автобус фаеры и алюминиевые банки.

Игра «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» начнется 4 апреля в 21:45 мск.

  • «Ливерпуль» – единственная команда, обыгравшая «Сити» в АПЛ-2017/18. В 23-м туре команда Юргена Клоппа победила парней Пепа Гвардиолы со счетом 4:3.
  • Ответный матч 1/4 финала ЛЧ команды проведут 10 апреля в Манчестере.

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