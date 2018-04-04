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Фанаты «Ливерпуля» забросали автобус «Манчестер Сити» фаерами и банками
Пожарище началось еще до матча.
Болельщики «Ливерпуля» агрессивно встретили приезд игроков и штаба «Манчестер Сити» на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
Фанаты «красных» использовали пиротехнику и бросали в автобус фаеры и алюминиевые банки.
Игра «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» начнется 4 апреля в 21:45 мск.
- «Ливерпуль» – единственная команда, обыгравшая «Сити» в АПЛ-2017/18. В 23-м туре команда Юргена Клоппа победила парней Пепа Гвардиолы со счетом 4:3.
- Ответный матч 1/4 финала ЛЧ команды проведут 10 апреля в Манчестере.
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