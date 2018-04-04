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«Ливерпуль» уничтожил «Сити» в первом матче

«Ливерпуль» уничтожил «Сити» в первом матче
Eurosport

1 час назад

Мерсисайдцы уложили в сетку Эдерсона 3 мяча, «Сити» ответил отсутствием ударов в створ – 3:0.

Букмекеры считали «Манчестер Сити» фаворитом, и первые минуты встречи подтверждали их мнение. Глобальный контроль мяча и броские попытки атак пугали парней в красном, а потом началось. Сначала Салах взял в сообщники Фирмино и выстрелил под перекладину после прокидки бразильца в штрафной. Чуть позже нервную систему Эдерсона выстрелом в девятку с 25 метров испортил Алекс Окслейд-Чемберлен, а завершил карнавал Мане, который замкнул передачу Салаха с правого фланга.

Во втором тайме «горожане» безостановочно атаковали ворота Кариуса, но ни разу не пробили в створ.

Единственная неприятность для «красных», но просто огромная, – травма Мохамеда Салаха. Египтянин на 53-й минуте схватился за пах и похромал на скамейку.

  • Ответный матч и попытки «Сити» поправить репутацию пройдут 10 апреля в 21:45.
  • В другой встрече игрового дня «Барселона» победила «Рому» – 3:1.

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