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Финт Салаха в матче с «Сити», после которого Ра, Анубис и Исида примут его в тусовку

Финт Салаха в матче с «Сити», после которого Ра, Анубис и Исида примут его в тусовку
Eurosport

37 мин. назад

Египтятин феерит и феерит.

«Ливерпуль» растер «Манчестер Сити» в порошок в первом тайме четвертьфинального матча Лиги чемпионов – 3:0.

Первый гол в игре забил Мохамед Салах. Запомнился он не только голом, но и гениальным пасом пяткой между ног Эмерика Лапорта в, казалось бы, безвыходной ситуации.

  • В Лиге чемпионов-2017/18 Салах забил уже 8 голов и еще трижды ассистировал. В 31 матче АПЛ египтянин забил 29 раз.
  • «Манчестер Сити» заплатил за Лапорта 65 млн евро.

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