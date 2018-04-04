«Барселона» забила «Роме» 2 в Лиге чемпионов, но крупно выиграла

В состав римлян на матч Лиги чемпионов не попал Раджа Наингголан, не оправившийся от травмы.

На 10-й минуте Эдин Джеко упал в штрафной в контакте с Нелсоном Семеду и не получил пенальти от арбитра Дэнни Маккели. На 19-й Иван Ракитич пробил в дальний угол и попал в штангу.

На 38-й Даниэле де Росси прервал передачу Андреса Иньесты на Лионеля Месси из штрафной, но послал мяч в свои ворота. После перерыва Самуэль Умтити замыкал передачу Ракитича, попал в штангу, а отскок залетел в сетку от ноги Костаса Маноласа. Спустя 4 минуты Луис Суарес пробил из штрафной, Алиссон отразил удар, но не спас от добивания Жерара Пике.

В Лиге чемпионов-2017/18 соперники «Барселоны» положили в свои ворота 5 мячей, Лионель Месси забил 6.

На 80-й минуте Эдин Джеко разобрался в штрафной и вторым касанием замкнул передачу с левого фланга. На 88-й Луис Суарес подхватил неловкую скидку Максима Гоналона и всунул в ворота четвертый гол. 4:1 – каталонцы разбили «Рому» на «Камп Ноу».

Ответный матч пройдет на «Стадио Олимпико» 10 апреля в 21:45 (мск).

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