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Соперники «Барселоны» забили 5 автоголов в этом розыгрыше Лиги чемпионов
«Барсе» сильно помогают соперники.
В матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» разгромила «Рому» – 4:1.
«Сине-гранатовые» повели в счете благодаря автоголу – Даниэле Де Росси со всей силы запулил мяч в ворота Алиссона. Примеру Де Росси последовал Костас Манолас и тоже огорчил своего голкипера вместо чужого.
Мячи Де Росси и Маноласа стали четвертым и пятым автоголами в ворота соперников «Барсы».
- Ранее в сезоне ЛЧ-2017/18 в свои ворота в матчах против команды Эрнесто Вальверде забивали Себастьян Коатес («Спортинг»), Димитрис Николау («Олимпиакос») и Жереми Матье («Спортинг»).
- Ответный матч «Рома» и «Барса» проведут 10 апреля в Риме.
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