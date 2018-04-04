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Соперники «Барселоны» забили 5 автоголов в этом розыгрыше Лиги чемпионов

Соперники «Барселоны» забили 5 автоголов в этом розыгрыше Лиги чемпионов
Eurosport

1 час назад

«Барсе» сильно помогают соперники.

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» разгромила «Рому» – 4:1.

«Сине-гранатовые» повели в счете благодаря автоголу – Даниэле Де Росси со всей силы запулил мяч в ворота Алиссона. Примеру Де Росси последовал Костас Манолас и тоже огорчил своего голкипера вместо чужого.

Мячи Де Росси и Маноласа стали четвертым и пятым автоголами в ворота соперников «Барсы».

  • Ранее в сезоне ЛЧ-2017/18 в свои ворота в матчах против команды Эрнесто Вальверде забивали Себастьян Коатес («Спортинг»), Димитрис Николау («Олимпиакос») и Жереми Матье («Спортинг»).
  • Ответный матч «Рома» и «Барса» проведут 10 апреля в Риме.

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