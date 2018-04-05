Суаресу понадобилось 9 матчей и 31 удар, чтобы забить гол в Лиге чемпионов

Форвард «Барселоны» Луис Суарес забил четвертый гол испанской команды в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ромы» – 4:1.

Этот мяч стал для Луиса первым в ЛЧ-2017/18. Уругвайцу понадобился 31 удар, чтобы отличиться – предыдущие 30 не достигли цели.

До встречи с «Ромой» последним голом Суареса в ЛЧ был мяч, забитый в ворота «ПСЖ» в в сезоне-2016/17. Тогда «Барса» одержала победу со счетом 6:1.

Ответный матч между римлянами и каталонцами пройдет 10 апреля.

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