Getty Images

Суаресу понадобилось 9 матчей и 31 удар, чтобы забить гол в Лиге чемпионов

Суаресу понадобилось 9 матчей и 31 удар, чтобы забить гол в Лиге чемпионов
Eurosport

31 мин. назад

Уругваец не отличался в ЛЧ больше года.

Форвард «Барселоны» Луис Суарес забил четвертый гол испанской команды в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ромы» – 4:1.

Этот мяч стал для Луиса первым в ЛЧ-2017/18. Уругвайцу понадобился 31 удар, чтобы отличиться – предыдущие 30 не достигли цели.

  • До встречи с «Ромой» последним голом Суареса в ЛЧ был мяч, забитый в ворота «ПСЖ» в в сезоне-2016/17. Тогда «Барса» одержала победу со счетом 6:1.
  • Ответный матч между римлянами и каталонцами пройдет 10 апреля.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Sponsored content
Смотрите сейчас

Видео - «В Англии меня считали стариком, но я чувствую себя молодым». Златан рассказал о первых днях в MLS

03:11
Популярные видео
«Нэшвилл» затолкал спасительную шайбу за 0,3 секунды до сирены, но все испортил рефери
1 417 просмотров13 ч
Василевский отразил все 33 броска «Бостона» и стал первой звездой дня в НХЛ
1 043 просмотров14 ч
А еще вам может понравиться