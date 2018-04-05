Хосеп Гвардиола – трус. Поэтому и вылетел

«Сити» закончился, как только Окслейд-Чемберлен исполнил роскошнейший скример. Действия Алекса были предельно хрестоматийными и предсказуемыми: получил мяч, увидел перекати-поле перед штрафной, исполнил в угол – финиш.

Но Гвардиолу этот бэнгер все равно шокировал. Пеп стоял, размазанный и смятый, а его лицо отражало лишь одну эмоцию – непонимание.

Какого дьявола? Почему такое залетает? Это же антинаучно!

Гвардиола, гасивший всех семь с половиной месяцев подряд, опять облажался – забрался в капкан, который сам же поставил. Так уж вышло, что Пеп – жертва собственной парадигмы о комбинационном футболе, нижайшей эффективности дальних ударов и, наоборот, завышенных ожиданий от любых действий в чужой штрафной.

Перед матчем Пеп обещал, что «Сити» сыграет в свой футбол, но в итоге Клопп сожрал несчастного оппонента по всем параметрам. Теперь Гвардиоле лучше вообще забыть вангаловскую отмазку «зато мы не изменили своей философии», а то будет совсем стыдно.

Причина вылета «Сити» очевидна – Гвардиола боится, очень боится, причем всех вокруг. Себя, соперников, своих же игроков. Он боится менять то, что и так вроде бы работает, даже когда корректировки явно нужны. Это страх человека с психологией бухгалтера, а не футбольного тренера. Платят вовремя – и ладно, плевать на карьерный рост. Тактика прокатила в АПЛ – окей, выйдем с ней на «Ливерпуль». И неважно, что Юрген – идеальный хищник для такой дичи. Ну, вдруг получится как-то обхитрить его – парни что-нибудь придумают в финальной трети поля.

Важно зафиксировать: у «Сити» был целый тайм, когда «Ливерпуль», которому в АПЛ забивают все подряд, потерял Салаха, тупо встал к штрафной и даже не думал о четвертом голе. Мерсисайд выставил не «Икарус» (моветон для Клоппа), а кирпичную стену из арканоида, которую нужно было методично разбивать. Только вместо этого «Сити» смывал в канализацию угловые и страдальчески задыхался возле вратарской – спасибо заветам xG.

Все атакующие игроки Гвардиолы передерживали мяч, катили до верного и нарывались на отборы, мельтешили и боялись втащить издали. Удары наносились из неудобных положений, ради «от ворот» – лишь бы не получить контрвыпад и не выхватить от Пепа на видеоразборе матча. Логично, что гости завершили встречу с позорнейшим нулем выстрелов в створ – «Ливерпуль» даже не напрягся.

Через несколько дней Пеп оформит первый в карьере титул АПЛ, но сезон уже однозначно испорчен. Вылететь из ЛЧ можно достойно, а можно как «Сити» – после первого серьезного матча. Безальтернативно. Бездарно. Обнажив на весь мир трусливую сущность, которая в очередной раз перекрыла выдающийся интеллект и сумасшедший перфекционизм Хосепа Марии Гвардиолы.

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