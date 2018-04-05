Юрген Клопп: «Первый тайм был великолепен. Таким и должен быть футбол»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал оценку игре своей команды в первом четвертьфинале ЛЧ против «Манчестер Сити» (3:0).

«Первый тайм был великолепен. Он был именно таким, каким и должен быть футбол. Мы знали о качестве игроков «Сити», но мы помнили и о собственном уровне», – цитирует Клоппа BBC.

Коуч «Ливерпуля» также отметил, что его команде нельзя быть уверенной в проходе в полуфинал: «В 2014 году «Боруссия» проиграла первый матч «Реалу» со счетом 0:3, но в ответной игре мы победили – 2:0. Все, кто видели тот матч, скажут, что дальше должна была проходить «Боруссия».

В первом четвертьфинале «Ман Сити» не нанес ни одного удара в створ – впервые в сезоне.

Ответный матч состоится 10 апреля.

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