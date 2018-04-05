Other Agency

Богоподобный финт Садио Мане отправил Николаса Отаменди на свалку ненужных предметов

Богоподобный финт Мане отправил Отаменди на свалку ненужных предметов
Eurosport

1 час назад

«Горожан» давно так не унижали.

«Ливерпуль» разбил «Манчестер Сити» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов – 3:0.

Садио Мане забил третий гол в матче – а еще он всю игру унижал дефов «Сити» финтами. Например, после одного из трюков сенегальца Николас Отаменди наверняка потеряет 15-20 очков рейтинга в FIFA 18.

  • Мане забил 7 голов и оформил 3 ассиста в ЛЧ-2017/18.
  • «Сити» был так бездарен, что ни разу не пробил в створ ворот Лориса Кариуса.
  • Ответный матч клубы сгоняют 10 апреля в Манчестере.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Sponsored content
Смотрите сейчас

Видео - «В Англии меня считали стариком, но я чувствую себя молодым». Златан рассказал о первых днях в MLS

03:11
Популярные видео
«Нэшвилл» затолкал спасительную шайбу за 0,3 секунды до сирены, но все испортил рефери
1 447 просмотров14 ч
Василевский отразил все 33 броска «Бостона» и стал первой звездой дня в НХЛ
1 059 просмотров16 ч
А еще вам может понравиться