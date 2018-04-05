Богоподобный финт Садио Мане отправил Николаса Отаменди на свалку ненужных предметов

«Ливерпуль» разбил «Манчестер Сити» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов – 3:0.

Садио Мане забил третий гол в матче – а еще он всю игру унижал дефов «Сити» финтами. Например, после одного из трюков сенегальца Николас Отаменди наверняка потеряет 15-20 очков рейтинга в FIFA 18.

Мане забил 7 голов и оформил 3 ассиста в ЛЧ-2017/18.

«Сити» был так бездарен, что ни разу не пробил в створ ворот Лориса Кариуса.

Ответный матч клубы сгоняют 10 апреля в Манчестере.

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