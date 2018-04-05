2 автогола «Ромы» и другие цифры карнавала «Барселоны» в Лиге чемпионов. Что они значат

392 – дня не забивал Луис Суарес в Лиге чемпионов.

Что значит: Месси пора делиться с уругвайцем мячом. Плюс банальное невезение – в этом сезоне Луис бил по воротам в ЛЧ 3,4 раза за игру и проник в сетку лишь раз (вот сейчас). В 2017-м у Суареса было три банки при 2,3 ударах за матч.

8 – голов в 11 матчах за клуб и сборную забил Луис Суарес.

Что значит: форварда прорвало, закономерно, что он оросил сухую серию в Лиге чемпионов результативным тычком «Роме». Да, трешечку Кусака положил полумертвой «Жироне», но он полезен и там, где не прет – два ассиста в разгроме «Челси» идеально отражают его роль и жертвенность в этой команде.

21 – матч четвертьфинала ЛЧ провел Андрес Иньеста.

Что значит: испанский голденбой – часть золотого поколения «Барсы», приведшее каталонцев к трем трофеям за 10 лет и двум золотым хет-трикам. Иньеста сравнялся по этому показателю с Хави и Райаном Гиггзом, но первый уже закончил и пережил неудачные периоды «блауграны», а второй никогда не играл в доминирующей команде в Европе.

2 – мяча занесла в свои ворота «Рома».

Что значит: еще одно невезение, в ЛЧ такого не случалось с сентября 2015-го. Хотя римляне вжимались к Алиссону настолько, что разве не лезли к нему на ручки, в первом голе Де Росси сотворил трюк, который не повторить в нормальных условиях, а во втором должен был забивать Умтити.

5 – голов забили соперники «Барсы», 6 положил Месси.

Что значит: стиль Вальверде одинаков – укатывание перед штрафной и втаптывание врагов в ворота. С таким подходом наседать на защиту проще, чем глубже к ленточке располагается оборона, тем проще забивать от ног соперников.

7 – обводок сделал в матче Лионель Месси.

Что значит: защита «Ромы» настолько индивидуально слаба, что никак не сдерживает Лео. Он в два раза перевыполнил норму в Лиге чемпионов (по сезону – 3,8), а иногда собирал вокруг семерых защитников и все равно выкатывал под удар из-за штрафной.

1 – итальянец забил в четвертьфиналах Лиги чемпионов.

Что значит: и это Даниэле де Росси в свои ворота. «Ювентус» резко обрубил все надежды в мокром матче с «Реалом», а единственный итальянец на шестерых оставшихся четвертьфиналистов ЛЧ Франко Васкес один раз ударил в створ «Баварии», и этого, конечно, не хватило.

12 – мячей забил Жерар Пике за карьеру в ЛЧ.

Что значит: твиттер-герой попал в топ-4 среди защитников-бомбардиров – столько же голов у Дани Алвеса, меньше у Пануччи и Рамоса. Больше только у беспилотников «Реала» Эльгеры и Роберто Карлоса, но с такими действиями полно возможностей выйти в лидеры. Жерару нужно сказать спасибо Гвардиоле, выдвигавшего Пике на острие в экстренных случаях. Так шакирин муж начитерил кучу голов и без сильной игры в воздухе.

58 – процентов мячей «Ромы» в Лиге чемпионов забил Эдин Джеко.

Что значит: у боснийца 5 голов и 2 ассиста на 12 банок всего римского клуба в этом евросезоне. Ди Франческо не менял роль Джеко, но не до конца понимает всю его прелесть и тупо использует его в качестве тарана. В прошлом сезоне страйкер показал, что может больше, в этом лишь демонстрирует привычную мощь.

11 – мячей получила «Рома» от «Барсы» в трех выездных матчах ЛЧ.

Что значит: раз за разом итальянцы уступают еще до выхода на поле. Против каталонцев играть адски сложно, и без настроя ты разваливаешься в подтрибунке и выходишь на «Камп Ноу» сломленным. За «Рому» в 2015-м играли Щенсный, Пьянич и Наингголан, но и они погорели 1:6. Дело явно в головах.

88,1 – процента на проход «Барселоны» дальше.

Что значит: что «Рома» не победит 3:0 на «Стадио Олимпико». При этом у «Ливерпуля», «Реала» и «Баварии» шансы попасть в полуфинал сильно выше. Интриги в ответных матчах почти нет.

«Барселона» – «Рома» – 4:1

Автогол «Ромы», автогол «Ромы» и гол твиттер-героя. Все плюшки матча «Барселона» – «Рома»

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