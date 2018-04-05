Пеп крупно опозорился. 5 советов гению, как избежать избиения в ответке

Гоша Рубчинский объявил о закрытии бренда под собственным именем. «Ливерпуль» закрыл сезонный бренд – «Манчестер Сити». Два события произошли с разницей в несколько часов, но второе потрясло намного больше. Фанаты по всему миру ждали жесткого сопротивления парней Клоппа – просто потому что они это делают всегда – но никак не ожидали безальтернативного выноса. «Ливерпуль» размазал гостей в первом тайме, а во втором придушил уверенными оборонительными действиями. Да, вы не спите, и вторая фраза тоже про «Ливерпуль».

Пеп реально облажался и вчистую слил тактическую борьбу Клоппу, а в эмоциональности Юрген не уступал никогда и никому. Испанец обрек свою команду на провал, когда десантировал на фланг Салаха медлительного Лапорта, выпустил двух опорников и оставил на лавке Бернарду Силву. Пеп наделал еще кучу ошибок по ходу матча (провальный перфоманс де Брёйне, потерянность Жезуса), но все равно сохранил шансы на успешный исход. 3:0 – случай тяжелейший, но и разгрома от «Ливерпуля» никто не ждал. У Пепа есть 6 дней, чтобы выиграть чемпионат, на очереди матч с «МЮ», победа в котором коронует «Сити» уже в начале апреля и найти применение советам Eurosport.ru.

Закрыть Салаха

Салах – это нечто нереальное, быстробегущее и везучее. Никто в начале сезона не мог предположить, что египтянин будет всерьез претендовать на титул лучшему игроку АПЛ (почти решенное дело), выносить Месси и Роналду в споре за «Золотую бутсу» (Салах – лидер гонки) и, что вообще нереально, претендовать на «Золотой мяч». Да, награду вновь заберет кто-то из аргентинско-португальского дуэта, но Мохамед вполне логично может взобраться на третью строчку.

Для расщепления распрекрасной серии египтянина (38 голов в 42 играх) Пепу явно поможет бенчмаркинг. Противодействие Салаху уже находили в красной половине Манчестера. В матче чемпионата за Мохамедом на привязи ходил Эшли Янг, египтянин не разгонялся, а значит терял 70% лучших качеств. Гвардиоле нужно потратить время на гипнотизирование Данило или Зинченко, чтобы лучшим кудрявым игроком на поле был его парень.

Построить игру через Сане

Кстати, о нем. Лерой внезапно оказался хедлайнером мертвого корабля, почти как ди Каприо в «Титанике» с той лишь разницей, что конец немецкой истории еще не предрешен. Если Пеп хочет в полуфинал (0 ударов в створ в первой игре намекают на обратное), то нужно ставить на черное. Или красное. На Сане, короче говоря. Освобождение от оборонительной работы – хорошо, программирование де Брёйне на разрезающие передачи только в сторону немца еще лучше. Даже при отсутствии сверхострых моментов у ворот Кариуса Сане показал, что готов тянуть «Сити» вперед и серьезно проинспектировал Арнольда. Молодой англичанин справился с замечаниями, но далеко не факт, что фрешмен не рассыпется на «Этихаде». Тем более атакующий потенциал «Сити» будет умножен в несколько раз.

Сменить схему

Не нужно быть сверхтактиком, чтобы понимать: для голов нужны удары, для ударов – нападающие. Переизбыток их на квадратном метре почти всегда плохо, но это не тот случай. Оборона «Ливерпуля» никогда не славилась надежностью, а значит готова к вскрытию в ответном матче. Пеп должен не жаться и выпустить двух номинальных форвардов. Если восстановится Агуэро, то пара образуется сама собой, если нет – Стерлинг всегда готов убежать по центру.

В Ливерпуле «Сити» ничего не выжал из владения, а все потому, что продвижением мяча на пару с Сильвой занимался Гюндоган. Илкай пасовал сверхточно (92%), но совсем неопасно (0 ключевых пасов). Вывод: немец должен остаться только один, а вот количество португальцев на поле точно стоит увеличить. Бернарду Силва, я призываю тебя.

Не пропустить

Главная задача «Сити» в ответном матче. Любое отклонение от нее порождает космические требования. 5, 6, 7 и больше по арифметической прогрессии до неба. Пеп явно знает о скорости атаки «Ливерпуля», иногда кажется, что она близка к сверхзвуковой, но все равно ставит в центр обороны Компани. Спрашивается зачем.

Лучше заиграть Стоунза, а в случае провала сказать нечто вроде: «Ну я же пытался». Примерно эту фразу законспектирует и Эдерсон. Идеальный ответ на вопросы об ультравыстреле Окслейд-Чемберлена.

Еще одним небанальным решением станет выход в воротах Клаудио Браво. Чилиец точно не хуже справится с задачей пропускать все, что летит в створ, но может еще и выдать ассист, как в финале Кубка против «Арсенала». Вероятность этого крайне мала, но в случае успеха «Сити» сократит отставание до вполне отыгрываемого. Но пока ясно одно, изменения в обороне точно нужны.

Забить на счет

Лучшее правило для «Манчестер Сити» на «Этихаде». Отыграть перевес в три гола невозможно, руководствуясь только логикой, математикой, биологией или любой другой наукой. Для грандиозного исхода нужен хаос или хаус, пример которого «Ливерпуль» показал в первом тайме домашнего матча. Тики-така не работает – играем забросами, не забивает Жезус – отправляем вперед Вернблума, ой, это же не ЦСКА. Дерзость, нелогичность и отпускание – это не только главные спутники молодежи, но и потенциальные конкурентные преимущества «МС» в ответном матче.

Во всех оставшихся четвертьфинальных матчах исход ясен. Против «Ювентуса» гандикап в 3 гола, против «Севильи» – невозможность поломки немецкой машины, «Рома» вообще не решила в какие ворота забивать. Шанс на мозговыносящий исход остается только у представителей АПЛ, а они умеют делать шоу.

«Ливерпуль» – «Манчестер Сити» – 3:0