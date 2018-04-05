Кипер «Барсы» Марк-Андре Тер Штеген вытащил мяч из девятки и доказал, что умеет не только привозить

«Барселона» разгромила в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Рому» со счетом 4:1. Одним из главных действующих лиц матча стал вратарь каталонцев Марк-Андре тер Штеген, который часто пожарил, но и нередко спасал команду.

В конце матча немец вытащил из девятки мяч после шикарного диагонального удара аргентинца Перотти и приблизил шансы римлян на отыгрыш в противостоянии к нулю.

«Рома» забила два мяча в свои ворота, еще по голу добавили Луис Суарес и Жерар Пике. Единственный раз тер Штеген огорчился, когда точный удар нанес Эдин Джеко.

В этом сезоне Лиги чемпионов соперники «Барселоны» отправили в свои ворота пять мячей.

Луис Суарес прервал сухую серию в ЛЧ на отметке в 392 дня.

Будь в контакте со спортом