Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах влепил 23 банки в 23 матчах на «Энфилде»

«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Сити» в первом четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 3:0. Первый мяч в игре провел нападающий «красных» Мохамед Салах – это восьмой гол египтянина в последних восьми матчах в стартовом составе на «Энфилде».

Всего на счету голеадора «Ливерпуля» 38 мячей в этом сезоне во всех турнирах – 23 из них он провел в 23 матчах на домашней арене «красных».

В игре против «Сити» Салах получил травму паха и был заменен на 51-й минуте.

Помимо 38 голов, на счету Салаха 11 ассистов.

Ответный матч между «Сити» и «Ливерпулем» пройдет 10 апреля на «Этихаде».

Все-все-все главные истории в вашем телеграме