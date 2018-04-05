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Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах влепил 23 банки в 23 матчах на «Энфилде»

Салах влепил 23 банки в 23 матчах на «Энфилде»
Eurosport

1 час назадОбновлено 25 мин. назад

Кудрявый форвард рвет шаблоны результативности.

«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Сити» в первом четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 3:0. Первый мяч в игре провел нападающий «красных» Мохамед Салах – это восьмой гол египтянина в последних восьми матчах в стартовом составе на «Энфилде».

Всего на счету голеадора «Ливерпуля» 38 мячей в этом сезоне во всех турнирах – 23 из них он провел в 23 матчах на домашней арене «красных».

В игре против «Сити» Салах получил травму паха и был заменен на 51-й минуте.

  • Помимо 38 голов, на счету Салаха 11 ассистов.
  • Ответный матч между «Сити» и «Ливерпулем» пройдет 10 апреля на «Этихаде».

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