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«Сити» проложил трап в ворота «Ливерпуля», но циничный лайнсмен снес его одним взмахом флажка

«Сити» проложил трап в ворота «Ливерпуля», но циничный лайнсмен снес его одним взмахом флажка
Eurosport

1 час назадОбновлено 23 мин. назад

Эпизод, который мог подарить «Сити» надежду.

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» пришиб «Манчестер Сити» тремя голами еще в первом тайме, а после перерыва удачно сыграл в обороне. «Горожане» забили лишь один мяч, и тот из офсайда.

В конце встречи Давид Сильва запустил в штрафную Сане, и прострел немца на дальней штанге замкнул Жезус. Гол отменили – рефери посчитал, что Лерой отдал передачу из офсайда.

Беспроигрышная домашняя серия «Ливерпуля» в еврокубках составляет 14 матчей. В последний раз «красные» проиграли в октябре 2014-го «Реалу» (0:3).

  • «Сити» впервые в сезоне ни разу не пробил в створ ворот.
  • Ответный матч между «Сити» и «Ливерпулем» пройдет 10 апреля на «Этихаде».

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