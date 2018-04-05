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Царь Криштиану Роналду отрепетировал казнь Буффона бисиклетой еще на тренировке, но погнул штангу

Царь Роналду отрепетировал казнь Буффона бисиклетой еще на тренировке, но погнул штангу
Eurosport

59 мин. назадОбновлено 16 мин. назад

Шедевры не рождаются на ровном месте.

«Реал» расправился с «Ювентусом» в первом четвертьфинале ЛЧ, разбив чемпиона Италии на его поле со счетом 3:0. Два мяча и ассит на счету Криштиану Роналду, который отработал удар бисиклетой еще на тренировке.

Португалец врезал мяч в штангу ударом через себя, после того как он отскочил к нему от перекладины.

  • На счету португальца 14 мячей в девяти матчах Лиги чемпионов-2017/18.
  • После игры Криш назвал гол в ворота «Юве» одним из лучших в карьере.

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