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Царь Криштиану Роналду отрепетировал казнь Буффона бисиклетой еще на тренировке, но погнул штангу
Шедевры не рождаются на ровном месте.
«Реал» расправился с «Ювентусом» в первом четвертьфинале ЛЧ, разбив чемпиона Италии на его поле со счетом 3:0. Два мяча и ассит на счету Криштиану Роналду, который отработал удар бисиклетой еще на тренировке.
Португалец врезал мяч в штангу ударом через себя, после того как он отскочил к нему от перекладины.
- На счету португальца 14 мячей в девяти матчах Лиги чемпионов-2017/18.
- После игры Криш назвал гол в ворота «Юве» одним из лучших в карьере.
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