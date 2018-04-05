Reuters

Тренер «Сити» Хосеп Гвардиола: «Мы сыграли хорошо за исключением 10-15 минут в первом тайме»

Гвардиола: «Мы сыграли хорошо за исключением 10-15 минут в первом тайме»
Eurosport

31 мин. назадОбновлено 9 мин. назад

Пеп не считает, что его команда испугалась.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола выделил главную причину поражения его команды в первом четвертьфинале Лиги чемпионов от «Ливерпуля» со счетом 0:3.

«Я не считаю, что мы испугались – с нашей стороны было только уважение к сопернику. Мы сыграли хорошо за исключением 10-15 минут в первом тайме, когда потеряли контроль. Во втором тайме мы правильно отреагировали на ситуацию.

Соперник защищался очень глубоко, у нас были моменты, но забить не получилось. Никто не верит, что мы можем пройти в полуфинал. Но у нас есть еще 90 минут – мы попытаемся. Я глубоко верю в эту команду», – процитировал Пепа Sky Sports.

  • Ответный матч между «Сити» и «Ливерпулем» пройдет 10 апреля на «Этихаде».
  • В промежутке между игрой с «красными» команда Гвардиолы встретится 7 апреля с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и в случае победы оформит чемпионское звание.

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