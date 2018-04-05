Нападающий «Ромы» Эдин Джеко: «Судье не хватило мужества назначить пенальти в ворота «Барселоны»

«Рома» проиграла первый четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселоне» со счетом 1:4. Единственный мяч в составе «волков» провел боснийский нападающий Эдин Джеко, который считает, что судья обязан был назначить пенальти в ворота каталонцев.

«Поражение очень болезненное. Думаю, назначь судья пенальти после фола на мне в первые минуты, игра сложилась бы по-другому. Рефери не хватило мужества. Мы заслужили, чтобы играть на этой стадии и равного к себе отношения.

«Барселона – более сильная команда, мы это знаем. Я думаю, что счет 3:1 был бы более справедлив, но мы допустили слишком много ошибок.

Теперь нас ждет важный матч против «Фиорентины». Нам нужно побеждать, если мы хотим сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов», – цитирует Джеко Football Italia.

Матч судила голландская бригада во главе с Данни Маккели.

На счету Джеко 5 голов в этом сезоне Лиги чемпионов.

Будь в контакте со спортом