«Спасибо, что защитили нас! Позор!» Служба безопасности «Энфилда» выбесила Пепа Гвардиолу

Накануне четвертьфинала ЛЧ с «Ливерпулем» автобус с игроками «Сити» подвергся атаке болельщиков «красных». Фанаты забросали автобус бутылками, ракетами и дымовыми шашками, что вызвало гнев тренера «горожан» Пепа Гвардиолы.

Испанский коуч упрекнул службу безопасности стадиона.

«Спасибо, что защитили нас, большое спасибо! Я ценю то, что вы сделали. Позор!» – кинул Пеп на входе на арену.

Тренер продолжил разнос на пресс-конференции: «Мы приехали сюда играть в футбол и не очень понимаем эту ситуацию. Полиция знала, что такое может произойти, но не приняла меры. Год назад подобное произошло в Дортмунде. Наш автобус разбит – я не ждал от болельщиков такого клуба, как «Ливерпуль», подобных вещей. Надеюсь, это не повторится».

«Ливерпуль» разгромил «Сити» со счетом 3:0.

Ответный матч пройдет 10 апреля на «Этихад».

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