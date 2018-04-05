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«Спасибо, что защитили нас! Позор!» Служба безопасности «Энфилда» выбесила Пепа Гвардиолу

«Спасибо, что защитили нас! Позор!» Служба безопасности «Энфилда» выбесила Гвардиолу
Eurosport

58 мин. назадОбновлено 38 мин. назад

«Горожане» пережили стресс.

Накануне четвертьфинала ЛЧ с «Ливерпулем» автобус с игроками «Сити» подвергся атаке болельщиков «красных». Фанаты забросали автобус бутылками, ракетами и дымовыми шашками, что вызвало гнев тренера «горожан» Пепа Гвардиолы.

Испанский коуч упрекнул службу безопасности стадиона.

«Спасибо, что защитили нас, большое спасибо! Я ценю то, что вы сделали. Позор!» – кинул Пеп на входе на арену.

Тренер продолжил разнос на пресс-конференции: «Мы приехали сюда играть в футбол и не очень понимаем эту ситуацию. Полиция знала, что такое может произойти, но не приняла меры. Год назад подобное произошло в Дортмунде. Наш автобус разбит – я не ждал от болельщиков такого клуба, как «Ливерпуль», подобных вещей. Надеюсь, это не повторится».

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