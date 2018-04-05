На иранском гостелевидении заблюрили соски у волчицы на эмблеме «Ромы»

Государственное телевидение Ирана замазало соски волчицы на эмблеме «Ромы». Об этом рассказал иранский спортивный комментатор Мехди Ростампур.

Цензуре подверглась картинка с матча Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ромой». «Три тысячи лет Рем и Ромул не получали материнского молока, но теперь иранское государственное телевидение лишило их и волчьего молока», – цитирует запись Ростампура TJ.

«Рома» отреагировала шутливым твитом: «Если ты не любил меня прежней, то еще можешь полюбить меня такой».

Ромул и Рем – основатели Рима. Согласно легенде, их вскормила волчица.

«Барселона» разгромила «Рому» в матче 1/4 финала ЛЧ со счетом 4:1.

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