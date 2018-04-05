twitter

На иранском гостелевидении заблюрили соски у волчицы на эмблеме «Ромы»

На иранском гостелевидении заблюрили соски у волчицы на эмблеме «Ромы»
Eurosport

53 мин. назадОбновлено Только что

Не допустили разврата.

Государственное телевидение Ирана замазало соски волчицы на эмблеме «Ромы». Об этом рассказал иранский спортивный комментатор Мехди Ростампур.

Цензуре подверглась картинка с матча Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ромой». «Три тысячи лет Рем и Ромул не получали материнского молока, но теперь иранское государственное телевидение лишило их и волчьего молока», – цитирует запись Ростампура TJ.

«Рома» отреагировала шутливым твитом: «Если ты не любил меня прежней, то еще можешь полюбить меня такой».

  • Ромул и Рем – основатели Рима. Согласно легенде, их вскормила волчица.
  • «Барселона» разгромила «Рому» в матче 1/4 финала ЛЧ со счетом 4:1.

На YouTube спорт особенно хорош

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Sponsored content
Смотрите сейчас

Видео - «Анахайм» заклевал «Миннесоту» вместо хлебушка

02:06
Популярные видео
Тарасенко вонзил 33-ю шайбу в сезоне и добавил ассист, но «Сент-Луис» все равно проиграл «Чикаго»
 748 просмотров12 ч
«В Англии меня считали стариком, но я чувствую себя молодым». Златан рассказал о первых днях в MLS
3 678 просмотровВчера в 12:15
А еще вам может понравиться