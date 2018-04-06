Other Agency

Зверюга из второго дивизиона Боснии повторил бисиклету Роналду. Получилось даже мощнее, чем у короля

Зверюга из второго дивизиона Боснии повторил бисиклету Роналду. Получилось даже мощнее, чем у короля
Eurosport

55 мин. назадОбновлено 29 мин. назад

Волшебство творится не только в Лиге чемпионов.

На следующий день после победы «Реала» над «Ювентусом» со счетом 3:0, в котором форвард мадридцев Криштиану Роналду забил шедевральный мяч ударом через себя, похожий выстрел удался нападающему Антонио Видовичу.

В матче второго дивизиона Боснии «Оражье» – «Капляна» нападающий замкнул навес с правого фланга не хуже лидера «Реала». Команда Видовича выиграла со счетом 3:1.

  • 28-летний Видович родился в Винковцах в восточной Хорватии.
  • Большую часть карьеры форвард провел в боснийских лигах.

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Sponsored content
Смотрите сейчас

Видео - «Анахайм» заклевал «Миннесоту» вместо хлебушка

02:06
Популярные видео
Тарасенко вонзил 33-ю шайбу в сезоне и добавил ассист, но «Сент-Луис» все равно проиграл «Чикаго»
 845 просмотров22 ч
«В Англии меня считали стариком, но я чувствую себя молодым». Златан рассказал о первых днях в MLS
3 752 просмотровВчера в 12:15
А еще вам может понравиться