Зверюга из второго дивизиона Боснии повторил бисиклету Роналду. Получилось даже мощнее, чем у короля

На следующий день после победы «Реала» над «Ювентусом» со счетом 3:0, в котором форвард мадридцев Криштиану Роналду забил шедевральный мяч ударом через себя, похожий выстрел удался нападающему Антонио Видовичу.

В матче второго дивизиона Боснии «Оражье» – «Капляна» нападающий замкнул навес с правого фланга не хуже лидера «Реала». Команда Видовича выиграла со счетом 3:1.

28-летний Видович родился в Винковцах в восточной Хорватии.

Большую часть карьеры форвард провел в боснийских лигах.

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