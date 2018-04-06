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Зверюга из второго дивизиона Боснии повторил бисиклету Роналду. Получилось даже мощнее, чем у короля
Волшебство творится не только в Лиге чемпионов.
На следующий день после победы «Реала» над «Ювентусом» со счетом 3:0, в котором форвард мадридцев Криштиану Роналду забил шедевральный мяч ударом через себя, похожий выстрел удался нападающему Антонио Видовичу.
В матче второго дивизиона Боснии «Оражье» – «Капляна» нападающий замкнул навес с правого фланга не хуже лидера «Реала». Команда Видовича выиграла со счетом 3:1.
- 28-летний Видович родился в Винковцах в восточной Хорватии.
- Большую часть карьеры форвард провел в боснийских лигах.
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